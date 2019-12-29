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مفاجأة غير متوقعة فى فرح يتيمي طنطا

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يتيمي طنطا
يتيمي طنطا
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متابعات - أمينة عبد العال

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طنطا

فرح

يتيمي طنطا

لم يكن يتوقع اليتيمان "علا وأسامة" أن يحضر كل هؤلاء الغرباء ليشاركوهما فرحتهما واحتفالهما بزفافهما، خاصة مع ذلك الشعور بالألم لعدم وجود أقارب لهما، فهما يتيمان شبا في دار للأيتام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ونشأت بينهما قصة حب توجت بالارتباط الرسمي لكنهما لم يجدا أي معازيم للفرح إلا أًصدقاؤهما بالدار، ما أشعر باليتم الحقيقي وعدم وجود أقارب وأهل لهما.

إلا أن أحد أصدقائهما بالدار قرر أن يفاجئهما بأمر يسعدهما ويدخل السرور إلى نفوسهما، فقام بنشر قصتهما علي "فيس بوك" داعيًا كل من يرغب في حضور الزفاف، وبالفعل ضجة قاعة الأفراح بأكثر من 8 آلاف ضيف شاركوهما فرحتهما في مفاجأة غير متوقعة.

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