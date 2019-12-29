» لـ عشاق القهوة.. احذر تناولها في الشتاء

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اعتاد الكثيرون على شرب فنجان قهوة يوميًا، من أجل الاستيقاظ وممارسة أعمالهم في الصباح بنشاط، لكن ما لا يعلمه البعض أن تناول القهوة في فصل الشتاء لها أضرار خطيرة على الكلى.

يحتوى الكافيين على مواد مدرة للبول، تجعل جسمك ينتج بولا أكثر من المعتاد، وقد يقوم الكافيين بذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى كليتيك، ما يحفزهم على إطلاق المزيد من الماء عن طريق البول.

كما أن القهوة تجعل الجسم يفقد سوائله بشكل سريع نتيجة التبول المستمر، وذلك أمر ضار بـ صحة الكلى التي تحتاج إلى السوائل بكثرة.

لذا يفضل عدم الإفراط في تناول القهوة في فصل الشتاء، ويكفي كوب أو اثنين فقط باليوم، مع الحرص على تناول المزيد من المياه والسوائل والمشروبات الدافئة على مدار اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها.

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