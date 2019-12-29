جمعة منفعلاً على خبراء الاقتصاد: "خبرة إيه دي"

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إيمان هاني

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هنأ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، الأقباط بأعياد الميلاد موجهًا رسالة لشعب المصري قال فيه: "إن المصريين أثبتوا أنهم مصريون باجتيازهم الفترة الصعبة التي عاشتها مصر منذ2011".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "عام 2019 شهد خروج مصر من أزمتها، وحدث نقل نوعية من حالة الحضيض إلى حالة جيدة.

وتابع: "رفعة مصر مرة أخرى تحققت بفضل إخلاص القيادة السياسية والمسئولين والشعب المصري، وفي عام 2020 نسأل الله أن نرى الشعب سعيد وقد عاد إليه الرفاهية".

وأكمل جمعة حديثه منفعلاً على خبراء الاقتصاد منتقدًا توقعاتهم المتشائمة عن الدولار قائلاً: "كنت أسمعهم بيقولوا أن آخر 2019 هيكون الدولار 21 جنيها ودلوقتى بقى أقل من 16 جنيها، خبرة ايه ديه!".

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