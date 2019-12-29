التفاصيل الكاملة لحادث طعن في كنيس يهودي بـ "نيويورك"

29 ديسمبر 2019 - 10:59 ص

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه تم تحديد موقع المشتبه به، بتنفيذ حادث الطعن في منزل حاخام بولاية نيويورك، وجرى اعتقال المشتبه إلا أنه لم يتم الكشف عن الدافع وراء الهجوم.

وقد أعلنت منظمة يهودية أن مهاجمًا طعن خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء السبت، في منزل حاخام في ولاية نيويورك، حيث وصفت المنظمة عملية الطعن بـ"العشوائية".

من جهته، كشف المجلس اليهودي للشئون العامة على حسابه على" تويتر" أن "شخصًا يرتدي وشاحًا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومترًا شمالي مدينة نيويورك".

وأضاف المجلس: أن "اثنين من المصابين الخمسة في حالة خطيرة وأن أحدهما تعرض لست طعنات، مشيرًا إلى أن جميعهم يهود حاسيديون".

في حين، قال يوسي جيستيتنر، أحد مؤسسي المجلس اليهودي، في منطقة وادي هيودسن، ردًا على الصحافة، إن بين الضحايا ابن الحاخام، موضحًا: "كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل، كان احتفالاً بعيد الأنوار".

بينما أكدت المدعية العامة لنيويورك لتيتيا جيمس، في تغريدة لها على تويتر، أنه "لا تسامح على الإطلاق مع أفعال الكراهية من أي نوع، وسنواصل مراقبة هذا الوضع الفظيع".

جدير بالذكر، أن في الآونة الأخيرة شهدت الولايات المتحدة عدة هجمات معادية لليهود في السنوات الماضية.