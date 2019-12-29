  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محابة السرطان

"قالي مش هسيبك".. واجهته بإصابتها بالسرطان فأسرع بالزواج منها

الإعلامية منى أبو سليمان

إعلامية شهيرة تتساءل عن اللغز في عدم زواج السعوديات

الطالب ياسر

"باخده تاكسي بـ100جنيه".. قصة عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية يوميًا

النائب الهولندي المتطرف

برلماني متطرف يقيم مسابقة مسيئة للرسول

عمرو أديب يضحك

أديب: "كل يوم بنضرب الإخوان على قفاهم"

مصرع وإصابة 5 مصريين في الكويت

مصرع وإصابة 5 مصريين في الكويت

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

عبدالله السعيد

سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية عن عودة عبدالله السعيد للأهلي

رينيه فايلر

تعرف على السؤال الماكر الذي أغضب فايلر عقب فوز الأهلي

ضاحي خلفان

خلفان يكشف عن سبب مفاجيء لما يفعله أردوغان ضد العرب

أديب: هتعمل كدا ملكش عندي دعم

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أديب لمهاجمى صلاح: "كدا عيب"

#

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

#

أديب لـ المصريين:"انزلوا احتفلوا بلدكم أمان"

#

أديب: "اللي هيعمل كده تاني هشهر بيه"

الحكومة

التموين

الدعم

ام بى سى مصر

اديب

رحب الإعلامي عمرو أديب، بالقرار الصادر مؤخرًا من قبل وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بشأن حرمان الطفل الثالث من الدعم قائلاً: "أنا مع فكرة حرمان الطفل الثالث من أي دعم، أنا تحت أمرك في الأول والثاني، الدولة تدعم وتحتضن وتضعه في بطاقة التموين وتوفر له كل سبل الدعم، لكن ابتداءً من الطفل الثالث ربنا معاك".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الأسر المقبلة يجب أن نضع القواعد أن الطفل الثالث لا يحصل على رفاهة أو دعم أو التموين أو تكافل وكرامة، أو مجانية التعليم والعلاج".

 وتابع: أنا ذنبي إيه أنك تريد إنجاب طفل ثالث؟ لماذا تدفع مصر كلها الثمن؟ حرام ما يحدث فينا الآن، تريد إنجاب ستة أطفال تحمَّل مصروفاتهم بعيدًا عن الدولة".

وواصل حديثه قائلاً: "المواجهة الحقيقية اللي بتقرص اللي بالقرش في الدخل والمستوى الاقتصادي، لكن كدا عيشة بدون رابط، أنا بقولك أهو الطفل الأول والتاني بتاعنا إحنا، التالت بتاعك أنت، هتعمل غير كدا ملكش عندي دعم".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم
» طفل داخل الغسالة.. والأم: "مش أنا"
» لأول مرة.. عرض صورة نادرة لـ عبد المنعم مدبولي
» لينا الفيشاوي تنشر صورة جريئة وتثير ضجة
» إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب بالأهلي في الفترة الأخيرة
» القبض على فنانة شهيرة بتهمة تصوير مشاهير في أوضاع مخلة وابتزازهم
» لقاء سويدان بعد اعتزالها: هكذا سأتصرف مع ابنتي لو أرادت أن تصبح فنانة
» فنان شهير: سيبكم من الفن .. مفيش أحلى من إنك تحج بيت الله
» بعد الفيديو الإباحي .. فنانة شهيرة: الناس بتخاف تظهر معايا
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادثي على بورسعيد والسخنة
» تعليق ناري لـ"فايلر" على فوز الأهلي والإصابات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك