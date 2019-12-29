"قالي مش هسيبك".. واجهته بإصابتها بالسرطان فأسرع بالزواج منها

29 ديسمبر 2019 - 10:24 ص

سردت أسماء سعيد، إحدى محاربات مرض السرطان، تفاصيل قصتها مع المرض والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كنت مخطوبة ولم أكن أعانى من أي أمراض، وكنت طبيعية، وبعد شهور من الخطوبة بدأت أشعر بدوخة اعتقدت أنها بسبب ضغط الشغل، فقمت بإجراء تحليل للكشف عن الأنيميا، ولكنى فوجئت بإصابتي باللوكيميا".

وأضافت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم" على قناة "أون إي": "قررت الاتصال بخطيبي وأبلغته بقرار الانفصال معقبة: "حبيت اعملها قبل أن ما يعملها هو، لإن الندالة منتشرة في مجتمعنا الأيام دي، ولإن اللي أنا عارفاه عن المرض ده إنه مميت وأنا قدامي كام يوم وهموت".

وتابعت: "اتصلت به وأنا لسه في المستشفى، وأبلغته بإصابتي بالسرطان ورغبتي في الانفصال، وفاجأني بالرد بأنه لا يستطيع العيش بدوني، وطلب منى البدء في تعاطى العلاج".

وأكملت: "معرفتي بالمرض جاءت قبل كتب الكتاب بشهرين، وبعدها والدى تحدث لأحمد خطيبي، وطلب منه تأجيل كتب الكتاب لحين الانتهاء من التحاليل والفحوصات، أحمد قال لوالدى إن أكثر حاجة تفرح أسماء أنها تكون عروسة، وهتزعل لو أجلنا كتب الكتاب".

وأوضحت أنها تعافت تمامًا من السرطان منذ 9 أشهر، معقبة: "كنت أتعاطى علاجًا يمنع الإنجاب، وقوبل ذلك منه بحالة كبيرة من الرضا من قبل زوجي".