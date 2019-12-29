» «60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم

29 ديسمبر 2019 - 10:15 ص

تعتبر مدينة ياكوتسك، التي تقع أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا والقريبة من الدائرة القطبية الشمالية، أبرد مدينة في العالم، حيث لا يمكن لسكانها الجلوس أو المشي طويلاً في هذا الطقس، لأنه ببساطة سيتجمد حتى الموت، فدرجات الحرارة تصل إلى 40 درجة تحت الصفر.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن درجات الحرارة، بمدينة "ياكوتسك" سجلت أمس السبت، 47 درجة تحت الصفر، وعادة ما تشهد هذه المدينة أرقامًا قياسية في الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911، ولا يمكن للمرء أن يمشى في هذا الطقس أو يجلس فيه وقتًا طويًلا لأن ذلك حكم بتجمده ثم موته.

وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

في المقابل، قررت الحكومة إلغاء الفصول الدراسية للطلاب حتى الخامس الابتدائي فقط، بينما تستمر الدراسة فيما عدا ذلك، وتستمر كذلك الأعمال في الوظائف.