"باخده تاكسي بـ100جنيه".. قصة عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية يوميًا

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الطالب ياسر
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إيمان هاني

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روى الحاج أحمد محمد بديوي، جد الطالب الكفيف ياسر، قصة اصطحابه لحفيده للكلية يوميًا، قائلاً: "باخد تاكسي 100 جنيه، ومربيه وهو عمره 3 سنوات دلوقتي عمره 23 سنة".

وأضاف "بديوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "أون إي، أنه سعيد بوصول حفيده إلى جامعة الأزهر ودخوله الكلية ليحقق حلمه العلمى، لذا فإنه تفرغ لمساعدته".

وتابع: "بساعد ياسر قي دروسه وحفظ القرآن الكريم، "ياسر" أتولد كفيفًا وانفصل والده عن والدته بعد أنجابه وتكفل جده بتربيته من وقتها حتى يحقق حلمه ويستكمل تعليمه".

وناشد بديوى المواطنين أن يتطوع أحد لمعونة حفيده في تحفيظ القرآن واستذكار دروسه، ومعاونته فى أوقات الامتحانات، لافتا إلى أنه يعتبر الأب وألام بالنسبة لحفيده "ياسر" الذى فقد نظره فى سن صغيرة للغاية فأصبح هو السند الذى يتكئ عليه فى كل شئون حياته اليومية.

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