» لأول مرة.. عرض صورة نادرة لـ عبد المنعم مدبولي

كشفت ابنة الفنان القدير، عبد المنعم مدبولى، لأول مرة أسرارًا عن حياته الخاصة، كما أنها عرضت صورة نادرة له، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ98 لميلاده.

وعرضت أمل عبد المنعم مدبولي، في مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC ، صورة خاصة لوالدها تعرض لأول مرة على الشاشات.

وقالت خلال مداخلاتها، إن "الفنان الراحل كان حنونًا وحساسًا بشكل زائد، كما كان أيضًا لديه خفة دم كبيرة معهم في المنزل، متابعًة أن حياتهم كانت مليئة بالمواقف الإنسانية والمؤثرة والكوميدية".

تابعت أن والدها لم يكن "بتاع خروجات وسهرات" وفق قولها، ورغم ذلك ترك مسئولية التربية لوالدتهم، لأنه كان يحضر في المنزل أعماله ويقرأ السيناريوهات، مشيرة إلى أن الإخراج كان يأخذ منه مجهودًا أكبر من التمثيل، وأي عمل جديد كان يرهقه ذهنيًا ويثير توتره.

وتوفي الفنان عبد المنعم مدبولي، في 9 يوليو عام 2006، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، نتيجة قصور في وظائف الكبد، وبعض المشاكل التي كان يعاني منها في الجهاز التنفسي والقلب.