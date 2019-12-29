مصرع وإصابة 5 مصريين في الكويت

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متابعات - أمينة عبد العال

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وزارة الداخلية

اصابة

مصرع

#الكويت

لقي مصريان حتفهما وأصيب 3 آخرون في حادث مروري علي الطريق الدائري السادس بالكويت، صباح اليوم، حسبما نشرت صحيفة الراي الكويتية.

وصرح مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا بالحادث، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن والطوارئ الطبية وتبين أن هناك حالتي وفاة بين الجالية المصرية و3 مصابين فتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الجثتين وإحالتهم للطب الشرعي.

جدير بالذكر أن المصدر الأمني أشار إلي أنه جارٍ التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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