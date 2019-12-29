» إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب بالأهلي في الفترة الأخيرة

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إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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أليو ديانج

كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - عن أفضل لاعب بالقلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة .

وقال سعيد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" عقب فوز الأهلي على بلاتينيوم: اليو ديانج من اهم وافضل لاعبي الاهلي في الفترة الأخيرة تمركز وتحركات وثبات وقوة .. عالي جدا داخل الملعب.

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