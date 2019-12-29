» فنان شهير: سيبكم من الفن .. مفيش أحلى من إنك تحج بيت الله

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الفنان مصطفى قمر
الفنان مصطفى قمر
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مصطفي قمر

نشر الفنان مصطفى قمر صورة لنفسه أثناء تواجده بالروضة الشريفة، مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة بسبب المشاعر الروحانية الخاصة به.

وقال "قمر" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية انا عايز اقولكوا حاجة اجمل. لا مش اجمل دي اجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة او تحج لبيت الله انا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي اما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي.

وأضاف: انا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس اثار واخلاق عالية شاورلي انا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربني كرمني كمان وصليت الشروووق مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله اكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد.

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بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية انا عايز اقولكوا حاجة اجمل. لا مش اجمل دي اجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة او تحج لبيت الله انا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي اما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي انا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس اثار واخلاق عالية شاورلي انا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربني كرمني كمان وصليت الشروووق مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله اكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد

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