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بعد الفيديو الإباحي .. فنانة شهيرة: الناس بتخاف تظهر معايا

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منى فاروق
منى فاروق
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أحمد عادل شعبان

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الفيديو الإباحي

مني فاروق

كشفت الفنانة منى فاروق عن عمل فني جديد تجهز له في دبي ، مؤكدة على ثقتها في نجاحه .

وظهرت منى فاروق في مقطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتعلق قائلة: الناس بتخاف تظهر معايا .

لكن ظهر أحد الأشخاص العاملين معها في العمل الفني الجديد ليعلق قائلا: لم أتخوف من الظهور معك فأنتِ من الفنانات اللواتي يتمتعن بالطيبة لدرجة الهبل.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على منى قبل أشهر بسبب انتشار فيديو إباحي لها مع مخرج شهير.

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