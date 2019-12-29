بكري يفحم مذيع الجزيرة: خان وطنه وارتضى أن يكون ألعوبة

29 ديسمبر 2019 - 05:57 ص

شن الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجوما شرسا على مذيع الجزيرة جمال ريان بسبب تأييده للتدخل التركي في ليبيا.



وقال بكري في سلسلة تغريدات: عندما يدافع جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة عن التدخل اتركي والإستعداد لغزو ليبيا فاعلم أنها الخيانة وهذا أمر ليس بجديد عليه فقد خان بلده فلسطين وارتضي أن يكون ألعوبه في يد أعداء فلسطين وكل ذلك ليس بغريب علي هذا المرتزق .



وأضاف: أما أن يتطاول علي مصر وعلي قائدها فاعلم أن السيسي قائد وطني لايعرف طريق التآمر أو الخيانه ودفاعه عن ليبيا هو دفاع عن الأمن القومي للأمة بأسرها ، الخونة مصيرهم مزبلة التاريخ.