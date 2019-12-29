» تعليق ناري لـ"أديب" على حادثي على بورسعيد والسخنة

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عمرو أديب
عمرو أديب
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علق الإعلامي عمرو أديب، على عدد الوفيات التي أسفرت عن حادث "بورسعيد"، والذي وصل إلى 22 شخص، قائلا: "العدد ده لو حصل في دولة تانية.. كانت الدولة قفلت".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه يجب أن يكون هناك دراسة لمعرفة السبب وراء تكرار مثل تلك الحوادث رغم تطوير الطرق، مضيفا: "لازم نعرف إيه السبب أن حوادثنا قاتلة ونهائية".
ولفت إلى أنه قد يكون شيىء في السيارات، أو الوعي، متسائلا: "هل نحتاج إلى تدقيق الاختيار في السيارات"، معقبا: "لما تكون في أتوبيس ويموت جواه الناس.. أكيد في حاجة".

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