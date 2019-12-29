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"أديب" يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن هذا الأمر

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة العميقة في مصر والموظفين يمكن أن يكونوا سببا في تخريب الاستثمار، مشيدا بقرار تولي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ملف الاستثمار خلال التعديل الوزاري الأخير.
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء، قائلا: "القطاع الخاص يريد أن يكون عنده ضمان للمنافسة العادلة"، موضحا أن القطاع العام يعمل من أجل مصر، بينما القطاع الخاص يعمل من أجل الربح.
 نوه "اديب" إلى أن القطاع الخاص في مصر حوالي 30 اسما، ولا بد أن تجلس الدولة معهم وتتعرف على طلباتهم واحتياجاتهم، متابعا: "إحنا عايزين رئيس هيئة الاستثمار يكون فرود.. نجيب محمد صلاح بتاع الاستثمار".

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