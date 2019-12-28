أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

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طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تغليظ العقوبة على السائقين المتسبيين في حوادث الطرق مطابا من سائقو النقل الثقيل بالالتزام بتعليمات المرور.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن سائق التريلا إذا التزم بالسرعة المقررة لم يكن يقع الحادث الذي وقع بعد تصادم سيارة تريلا مع أتوبيس ميني باص يستقله عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد معظمهم فتيات وذلك على طريق بورسعيد – دمياط أمام قرية الفيروز .
وتابع الإعلامي أحمد موسى أن سائق التريلا إذا كان لديه قدر من الإنسانية لم يكن يسير بتلك السرعة، قائلا : «كل يوم بتشوف الموت بعنيك وانت ماشي على طريق زي كده».
وأشار موسى إلى أن بعض سائقي النقل ليس لديهم إنسانية ولا يراعوا ضمائهم بعد وقوع الحادثة التي وقعت اليوم بسبب سائق قاتل موتور،  وطالب من مجلس النواب بتعديل التشريع الخاص بعقوبة حوادث الطرق وكوارثها.


 

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