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بومبيو يجري زيارة خاطفة لقاعدة عسكرية في العراق

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو
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المصريون ووكالات

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قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى، السبت، زيارة خاطفة لقاعدة عسكرية غربي البلاد.
وأضاف المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد، للأناضول، أن "بومبيو أجرى لفترة وجيزة زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (غرب)، حيث يتمركز جنود أمريكيون".
وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "بومبيو التقى مع قادة الجيش الأمريكي في العراق، لكن لم يتضح ما جرى نقاشه".
وتأتي زيارة بومبيو بعد يوم من مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة عسكريين أمريكيين وعراقيين خلال هجوم صاروخي على قاعدة "كي وان" قرب مدينة كركوك شمالي البلاد.
ومؤخرا، تكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد العسكرية التي تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق.
ويوجه المسؤولون الأمريكيون أصابع الاتهام إلى إيران عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية التي تمولها وتسلحها طهران، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا برد "حاسم" إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها القوات الأمريكية أو حلفاؤها في المنطقة.
ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.
وينتشر نحو 5 آلاف جنود أمريكيين في عدة قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش". -

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