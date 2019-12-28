الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم مقديشو الارهابي

28 ديسمبر 2019 - 10:20 م

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو السبت وأودى بحياة العشرات.



وأعرب الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه "استيفان دوغريك" عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الصومال.

وأكد دوغريك "التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال في سعيهما لتحقيق السلام والتنمية".









وشدد غوتيريش على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة قرب مركز للجمارك وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة تقل طلابًا جامعيين؛ ما أدى إلى سقوط 76 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.