محافظ بورسعيد يكشف المتسبب في الحادث الدامي

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حادث دمياط بورسعيد

حادث بورسعيد

قال اللواء محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، إن تهور سائق اللوري كان وراء الحادث الذي أدى لمصرع 23 عاملا وعاملة وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وأضاف أن ذلك جاء بعد اصطدام أتوبيس نقل العاملين بمصنع "سبأ" للملابس الجاهزة ببورسعيد، بسيارة نقل أمام قرية "الفردوس" بطريق (بورسعيد - دمياط).

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس، بسيارة نقل في بورسعيد إلى 22، بعد وفاة حالة جديدة، فضلًا عن إصابة 7 آخرين.

وتم التحفظ على الـ22 جثة بمشرحة مستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتهم واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ، ونقلت 18 جثة و6 مصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة، في ظل توقعات بزيادة حالات الوفاة، نظرًا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.


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