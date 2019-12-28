أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدًا الأحد حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً.

ويصل الطقس إلى حد الصقيع في وسط سيناء، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح تكون أغلبها جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء:

