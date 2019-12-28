  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبلاتينوم الزيمبابوي

أرشيفية

أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

عز

الترحيل إلى مصر يواجه عبد الرحمن عز في بريطانيا

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

السيسي

«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

ابو جبل

شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

المرازي

«المرازي» يدق جرس الإنذار بعد أزمة صحية مفاجئة بمطار القاهرة

سحر وشعوذة - أرشيفية

نصابو «السوشيال ميديا».. ماجستير ودكتوراه فى الجن والشياطين

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

"توعية الأزهر" توجه رسالة من سانت كاترين

آخر الأخبار

توعية اسرية
توعية اسرية
Advertisements

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة غاضبة من إليسا: "يا ويلكم من ربنا"

#

رسالة عاجلة من مشاهدة تنقذ مذيعة من كارثة

#

"عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة

#

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

الأزهر

توعية اسرية

الازهر للفتوى

اسرة مستقرة

مجتمع آمن

زارت قافلةُ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي ينفذه مركزُ الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية بمحافظة جنوب سيناء ديرَ سانت كاترين، ثم عقدت ندوة في مسجد الوادي المقدس حملت عنوان: "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".

بيَّن فيها علماءُ مركز الفتوى? أهمية استقرار الأسرة في حفظ سلام المجتمع واستقراره في رسالة حب وإخاء من هذه البقعة المقدسة.

وفي الفترة المسائية عقدت ندوة للتعريف بمركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، وجهوده الدعوية والتوعوية، ثم شهد العلماء المشاركون في القافلة حفلَ توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت بمقر المنطقة الأزهرية بمدينة الطور.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال إفريقيا.. «سليمان» يتقدم للأهلي على بلاتنيوم
» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»
» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال
» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل
» قرار قضائي بشأن السارقة الثرية بالكويت
» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد
» بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل
» مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك