"توعية الأزهر" توجه رسالة من سانت كاترين

28 ديسمبر 2019 - 09:25 م

زارت قافلةُ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي ينفذه مركزُ الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية بمحافظة جنوب سيناء ديرَ سانت كاترين، ثم عقدت ندوة في مسجد الوادي المقدس حملت عنوان: "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".

بيَّن فيها علماءُ مركز الفتوى? أهمية استقرار الأسرة في حفظ سلام المجتمع واستقراره في رسالة حب وإخاء من هذه البقعة المقدسة.

وفي الفترة المسائية عقدت ندوة للتعريف بمركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، وجهوده الدعوية والتوعوية، ثم شهد العلماء المشاركون في القافلة حفلَ توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت بمقر المنطقة الأزهرية بمدينة الطور.