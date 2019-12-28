» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم

28 ديسمبر 2019 - 08:36 م

شنت جماهير الأهلي المتواجدة بملعب السلام، هجومًا حادًا على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، قبل دقائق من بداية مواجهة الفارس الأحمر أمام بلاتنيوم بطل زيمبابوي، في إطار منافسات المرحلة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت هتافات الجماهير الحمراء قُبيل انطلاق المباراة كالتالي: «إفهم بقى يا عم.. جمهور الأهلي أهم».. و«حسن حمدي قُل للخطيب.. جمهور الأهلي أحسن لاعيب».. "النادي الأهلي كبير .. الكورة للجماهير".. "يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا".. "لو مش قدها سيبها وغور ... النادي الأهلي هو الجمهور".. "الإدارة مسئولية مش بس كرسي وشمسية».

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة مفاجئة في بداية مشواره بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على الهلال السوداني بنتيجة 2/1.