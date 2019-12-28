  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبلاتينوم الزيمبابوي

أرشيفية

أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

عز

الترحيل إلى مصر يواجه عبد الرحمن عز في بريطانيا

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

السيسي

«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

ابو جبل

شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

المرازي

«المرازي» يدق جرس الإنذار بعد أزمة صحية مفاجئة بمطار القاهرة

سحر وشعوذة - أرشيفية

نصابو «السوشيال ميديا».. ماجستير ودكتوراه فى الجن والشياطين

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

قضايا وحوادث

الرئيس السابق محمد حسني مبارك
الرئيس السابق محمد حسني مبارك
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

#

محافظ الدقهلية يرفض تنفيذ قرار النيابة: "مش من اختصاصكم"

#

"علاء مبارك" يحذر من هذا الأمر

#

رسالة صادمة من وائل غنيم لـ«مبارك»

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، قبول دعوى بسحب الأوسمة والنياشين للرئيس الأسبق حسني مبارك، والتحفظ على عقارات وأملاكه ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

وحصل مبارك على أعلى وسام عسكري وهو وسام نجمة سيناء، وقد منحها لنفسه عام 1983 ووسام نجمة الشرف، وميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة لها مزايا مالية يحصل عليها صاحبها مدى حياته وتورّث من بعده إلى أسرته.

 كما حصل طوال فترة حكمه التي امتدت لنحو 30 عامًا على أكثر من 10 أوسمة مدنية، منها وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

واستندت الدعوى المطالبة بتجريده من كل هذه الأوسمة إلى "الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وتحجج رافع الدعوى بأن "التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كل الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو لنجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها".

وأشار إلى أن "هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلاً عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حال عدم السداد يتم سجنهم من جديد".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال إفريقيا.. «سليمان» يتقدم للأهلي على بلاتنيوم
» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»
» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال
» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل
» قرار قضائي بشأن السارقة الثرية بالكويت
» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد
» بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل
» مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك