رانيا يوسف ترقص في فيديو مثير مع زوجة فنان شهير

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رانيا يوسف

فيديو مثير

زوجة مصطفى فهمي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بصحبة زوجة النجم الكبير مصطفى فهمي، الإعلامية فاتن موسى، وذلك في إحدى المناسبات حيث كانتا تحتفلان بعيد ميلاد صديقة مشتركة بينهما.

ونشرت فاتن عدة فيديوهات، تجمعها برانيا يوسف تناقلها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت رانيا فستانًا جريئًا كعادتها، واعتبر البعض أن تمايل رانيا في الفيديوهات المنشورة كانت بطريقة مثيرة.

وهنأت النجمة رانيا يوسف جمهورها بمناسبة أعياد “الكريسماس”، واقتراب العام الميلادي الجديد 2020، وذلك عبر حسابها بـ"انستجرام".

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