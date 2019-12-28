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مؤسس «فيسبوك» يجني 27مليار دولار في 2019

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مارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك" الشهير
مارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك" الشهير
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فتحي مجدي

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ارتفعت ثروة مارك زوكربيرج، مؤسس "فيسبوك" بمقدار 27.3 مليار دولار في عام 2019، على الرغم من موجة الهجوم التي تعرض لها من جانب المستخدمين حول انتهاكات بيانات مستخدمي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما حقق بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" 22.7 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فورتشن" الأمريكية.

فيما استطاع 172 ملياردير في الولايات المتحدة على مؤشر "بلومبرج" الأخير أن يضيفوا 500 مليار دولار إلى ثرواتهم، بحسب المصدر ذاته.

يأتي هذا بعد شهرين من الإعلان عن ارتفاع أرباح "فيسبوك" للربع الثالث من عام 2019، بنسبة 29? مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 17.65 مليار دولار، في ثالث ارتفاع على التوالي في نمو المبيعات الفصلية.

يأتي ذلك على الرغم من أن زوكربيرج، الذي بدأ فكرة إنشاء "فيسبوك" بينما كان لايزال طالبًا بجامعة "هارفارد" كان يتوقع "عامًا صعبًا للغاية".

لكن وكالة "أسوشيتيد برس" قالت في أكتوبر، إن "فيسبوك" حققت نتائج قوية في الربع الثالث، ما يدل على نمو مطرد في قاعدة مستخدميها.

وبلغ مستخدمي "فيسبوك" في نهاية الربع الثالث 2.45 مليار مستخدم شهري، بزيادة ثمانية في المائة عن العام السابق.

ويستخدم حوالي 2.8 مليار شخص واحدة على الأقل من خدماته فيسبوك"، "أو "ماسنجر"، أو "واتس آب"، أو "إنستجرام" مرة واحدة على الأقل شهريًا.

وقال ديبرا أهو ويليامسون، محلل التسويق الإلكتروني: "يواصل المعلنون دعم "فيسبوك"، على الرغم من الخلافات التي تدور حول الشركة، كما تواصل قاعدة المستخدمين التوسع في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: ""أمام فيسبوك الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها، لكن زيادة إيراداته وعدد المستخدمين ليس أحدها".

غير أنه بعيدًا عن الإحصائيات المثيرة للإعجاب، ما زالت المنصة الأشهر عالميًا تواجه تهديدات وانتقادات بشأن تأثيراتها السلبية على المجتمع.

وكان "فيسبوك" واجه انتقادات بسبب استغلاله في الإعلانات السياسية، وخضعت الشركة - ومقرها بكاليفورنيا -  على مدار سنتين للتدقيق في جميع أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، تواجه العديد من التحقيقات الحكومية حول ممارسات احتكارية، التي تجريها وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية على مستوى الولايات الأمريكية بشأن انتهاكات محتملة أيضًا لقانون مكافحة الاحتكار.


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