نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصرى وبيراميدز

28 ديسمبر 2019 - 07:30 م

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري ونظيره بيراميدز المقرر اقامتها غدًا الأحد على ملعب الاسكندرية فى السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحضر الاجتماع الأثيوبى سولومون جبريسيلاسى مراقب المباراة بحضور المنسق العام للمباراة السودانى فيكتور لورانس لوال والمغربى نجيب بربار والجزائرى عماد الدين محمد المسنقين الأمنيين للمباراة والمنسق الإعلامى للمباراة مصطفى طنطاوى إضافة لطاقم التحكيم التونسى الدولى بقيادة هيثم قيراط ومساعديه رمزى الحرش المساعد الأول وفوزى الجريدى المساعد الثانى والحكم الرابع يسرى بوعلى فيما مثل فريق المصرى فى المؤتمر ياسر عزت المدرب المساعد ومحمود جابر المدير الإدارى والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات .

وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدى فريق المصرى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدى حارس المرمى اللون الأزرق فيما يرتدى فريق بيراميدز طاقم أسود اللون ويرتدى حارسه اللون الفوسفورى