» "كريستيانو" يفاجئ الجميع بشأن ولي عهد خليجي

28 ديسمبر 2019 - 07:21 م

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، جمهوره بصورة تجمعه مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشر صاحب الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات الصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: ""دائماً تكون عظيمة رؤيتك ياصديقي".

كما جمعت الصورة ابن "الدون" الأكبر كريستيانو جونيور.

ويتواجد النجم البرتغالي في دبي حاليًا للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي بنسخته الرابعة والعشرين.