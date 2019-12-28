» "كريستيانو" يفاجئ الجميع بشأن ولي عهد خليجي

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فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، جمهوره بصورة تجمعه مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشر صاحب الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات الصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: ""دائماً تكون عظيمة رؤيتك ياصديقي".

كما جمعت الصورة ابن "الدون" الأكبر كريستيانو جونيور.

ويتواجد النجم البرتغالي في دبي حاليًا للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي بنسخته الرابعة والعشرين.

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Always great to see you my friend @faz3

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