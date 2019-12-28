» "كريستيانو" يفاجئ الجميع بشأن ولي عهد خليجي

الطيب حسين
فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، جمهوره بصورة تجمعه مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ونشر صاحب الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات الصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: ""دائماً تكون عظيمة رؤيتك ياصديقي".
كما جمعت الصورة ابن "الدون" الأكبر كريستيانو جونيور.
ويتواجد النجم البرتغالي في دبي حاليًا للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي بنسخته الرابعة والعشرين.
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