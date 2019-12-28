» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد

28 ديسمبر 2019 - 07:16 م

سقط فريق أستون فيلا أمام واتفورد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح واتفورد التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق تروي دييني، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 67 من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 71 اختتم إسماعيلا سار ثلاثية واتفورد.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة أحمد المحمدي بشكل أساسي، فيما تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء، ولم يشارك.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد واتفورد إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة بالمركز الثامن عشر.