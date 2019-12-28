شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

28 ديسمبر 2019 - 07:01 م

أثارت الفوطة الخاصة بمحمد أبو جبل، حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الجدل خلال مباراة زيسكو الزامبى، التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب ليفي موانا واسا بمدينة ندولا الزامبية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

جاءت تفاصيل الواقعة بعدما نزل الطفل حامل الكرات إلى أرضية الملعب لاستخراج "الفوطة" الخاصة بحارس الزمالك وقام بإلقائها بعيدا وهو ما أدى إلى غضب أبو جبل والحديث مع الحكم.

كما تحدث بدلاء الفريق الأبيض مع الحكم حول الواقعة مبديين اندهاشهم فى واقعة أثارت علامات الاستفهام خاصة إن الطفل صمم على إلقاء "الفوطة" بعيدا عن مرمى أبو جبل قبل أن يتدخل الحكم ويطالب بالابتعاد تماما عن أرضية الملعب.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.