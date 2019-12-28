«كارتيرون»: حافظنا على المركز الثاني.. وفرصتنا قائمة في التأهل

28 ديسمبر 2019 - 06:33 م

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توجيه الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.



وقال «كارتيرون» في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة وأن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة والمباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني".

وأضاف كارتيرون:"فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل، البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".

وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون:"اللاعب جزء أساسي من الفريق ولكني كنت احتاج عمر السعيد على دكة البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة القادمة.