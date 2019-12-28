» شاهد.. مسئول أهلاوي يكشف حقيقة ضم «ساسي»

28 ديسمبر 2019 - 06:22 م

كشف أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي، حقيقة التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالزمالك والمنتخب التونسي.

وقال «بامعوضة» خلال تصريحات لقناة «SBC » السعودية: "غير صحيح تماما ما تردد حول التفاوض مع فرجاني ساسي في الوقت الراهن، وقد تكون الاخبار اجتهادات صحفية".

أضاف: "لا أعتقد أن فرجاني ساسي يلعب بمركز صانع اللعب، ولم أرَه يقوم بهذا الدور سواء في الترجي أو النصر أو الزمالك حاليا".

وانضم فرجاني ساسي إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي، ونجح في تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق الأبيض بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع زيسكو الزامبى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.