» مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة "ميني باص" يستقلها عمال على طريق "بورسعيد - دمياط".

وتسبب الحادث في مصرع 21 عاملًا في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد، كما أصيب 14 آخرين، اليوم السبت.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ، ونقلت 18 جثة و6 مصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة، في ظل توقعات بزيادة حالات الوفاة، نظرًا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.