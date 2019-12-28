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«زادة»: تسلحت بقراءة القرآن خلال مباراة زيسكو

الرياضة

هانى زادة
هانى زادة
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أمير سعد

المصريون

الزمالك

زامبيا

القران

زيسكو

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة في زامبيا، أنه كان يتسلح ببعض آيات القرآن أمام زيسكو الزامبي، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل نادي الزمالك مع زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا

وأوضح هاني زادة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عقب اللقاء: " كنت متوترًا طوال المباراة، وعكفت على قراءة آيات القرآن أثناء اللقاء".

وأكمل: "أهدرنا أكثر من فرصة طوال المباراة، ووصلنا للمرمى أكثر من مرة، وكنت أتمنى المسكب".

وتابع: "زيسكو ليس فريقًا سهلًا، قدم شوط ثاني كبير وأستطاع إيقاف خطورة لاعبينا، سنلعب أمامهم مباراتين بست نقاط، حصلنا على نقطة، ويوم 10 يناير الزمالك سيستضيف الفريق الزامبي وسنفوز عليه ".

وأتم: "لولا هدف التعادل جاء سريعا، لخرج الزمالك فائزًا، وكنا نتمنى الفوز ولكن في النهاية أشكر اللاعبين، على الأداء والنتيجة".


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