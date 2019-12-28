» رد فعل مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع زيسكو

28 ديسمبر 2019 - 05:51 م

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئه اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي.