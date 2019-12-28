  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاسماعيلى والاتحاد السكندرى

بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

الماس

قرار قضائي بشأن السارقة الثرية بالكويت

ساويرس

"ساويرس": ليبيا ستكون مقبرة لـ"أردوغان" وجنوده التعساء

سحر وشعوذة - أرشيفية

نصابو «السوشيال ميديا».. ماجستير ودكتوراه فى الجن والشياطين

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

مقاتلات إف 16

خطوة عسكرية أمريكية غير متوقعة ضد "أردوغان"

الكويت

إجراء حاسم بعد انتشار فيديوهات مخلة للآداب فى الكويت

أرشيفية

تركيا ترسل قوات سورية إلى ليبيا

الدولار

الإمارات تدعم بلدًا عربيًا بمبلغ ضخم

"ساويرس": ليبيا ستكون مقبرة لـ"أردوغان" وجنوده التعساء

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الجيش التركي يرد على تصريحات "أردوغان"

#

أردوغان يعلن إرسال قوات إلي ليبيا في هذا الموعد

#

إجراءات جديدة لـ" تبون" مع ليبيا ومالي

#

أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا

أردوغان

ليبيا

البرلمان التركي

ساويرس

حكومة الوفاق

هاجم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اعتزامه إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على "تويتر": "معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب و التطرف".

وأكمل: "وان شالله ستكون هى فيتنام الإمبراطور  العثمانى و مقبرة جنوده التعساء .. الذين ارجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك طرابلس ليبيا".

ويستعد البرلمان التركي للتصويت على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

ونهاية نوفمبر الماضي وقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق مذكرتين للتعاون الأمني والاقتصادي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الدوري الإنجليزي.. برايتون يهزم بورنموث 0/2
» رد فعل مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع زيسكو
» دوري الأبطال.. الزمالك يتعادل إيجابيا مع زيسكو
» المتحف المصري الكبير يشارك في موسوعة "جينيس" بقناع" توت عنخ أمون"
» فيديو جديد لـ رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل
» على الثلج.. لحظات رومانسية لـ لقاء الخميسي وزوجها
» "بن شرقي" يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو
» مؤثر.. لحظة انتشال رضيع بعد تحطم الطائرة الكازاخية
» فنانة شهيرة تقتحم استوديو رامي رضوان .. لهذا السبب
» "رونالدو" يعلن عن تجربة جديدة له.. تعرف عليها
» أمطار غزيرة على ملعب مباراة الزمالك وزيسكو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك