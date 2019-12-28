"ساويرس": ليبيا ستكون مقبرة لـ"أردوغان" وجنوده التعساء

28 ديسمبر 2019 - 05:20 م

هاجم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اعتزامه إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وكتب "ساويرس" عبر حسابه على "تويتر": "معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب و التطرف".

وأكمل: "وان شالله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثمانى و مقبرة جنوده التعساء .. الذين ارجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك طرابلس ليبيا".

ويستعد البرلمان التركي للتصويت على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

ونهاية نوفمبر الماضي وقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق مذكرتين للتعاون الأمني والاقتصادي.