الإمارات تدعم بلدًا عربيًا بمبلغ ضخم

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300 مليون دولار

دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، المملكة الأردنية بـ300 مليون دولار.

وجاء الدعم عن طريق صندوق أبوظبي للتنمية، الذي ذكر أن هذا الدعم يأتي بناءً على  "توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق".

وتابع الصندوق في بيان: "وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان".

كما لفت إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن، وهي "علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".


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