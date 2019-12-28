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طائرة «مصر للطيران» تتعطل أثناء رحلتها لنيجيريا

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طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
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أحمد سالم

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نيجيريا

مصر للطيران

طائرة مصرية

قال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبدالكريم ، إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة إلى مطار لاجوس بنيجيريا، من طراز البوينج B737-800 ، قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.

وأضاف «عبدالكريم»، في تصريحات، أنه تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم باستراحات مصر للطيران وتقديم واجبات الضيافة، كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت وجار تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة في أقرب وقت حيث تحرص الشركة على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية لطائراتها وتضع راحة وسلامة عملائها في مقدمة أولوياتها.

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