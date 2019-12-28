هيئة الترفيه السعودي تنفي إقامة حفلات في رأس السنة

أكدت هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، أنها لم ترخص أي فعالية للاحتفال برأس السنة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن حفل في أحد مراكز العاصمة الرياض بعد منتصف الليلة الأخيرة في 2019.

وكتبت الهيئة فى بيان لها: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية فى مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذى تم تداول إعلانها مؤخرًا فى منصات التواصل الاجتماعى، وتبين الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة".

وقد تداولت أخبار في الأيام الماضية، بأن مملكة العربية السعودية سوف تحتفل برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها، وانتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن إقامة فعاليات.