بث مباشر.. الزمالك يواجه زيسكو بدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك
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دورى ابطال افريقيا

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الزمالك زيسكو

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

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