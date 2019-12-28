الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة
بث مباشر.. الزمالك يواجه زيسكو بدوري أبطال أفريقيا
سعد الدين إبراهيم يكشف مفاجأة عن " شعبان عبد الرحيم"
انهارت تجارته بالرياض.. سوري يسب السعوديات
بالصور.. مصرع وإصابة 38 في حادث تصادم بالعين السخنة
أديب لمهاجمى صلاح: "كدا عيب"
الكويت.. الداخلية تتحرك بعد انتشار مقاطع خادشة للحياء
السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مروع.. داعش يعدم 11 مسيحيًا.. في هذه الدولة
يهود يشاركون مسلمين فى غناء النشيد الوطني السعودي
متابعات- الدويني فولي
عصر
فجر
05:28
شروق
06:57
ظهر
12:01
14:47
مغرب
17:05
عشاء
18:35