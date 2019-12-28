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مؤثر.. لحظة انتشال رضيع بعد تحطم الطائرة الكازاخية

عرب وعالم

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
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متابعات - أمينة عبد العال

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وثق مقطع فيديو لحظة انتشال طفل رضيع من الطائرة الكازاخستانية المنكوبة والتي سقطت فجر أمس الجمعة وراح ضحية سقوطها 12 قتيلا.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة انتشار الرضيع من علي متن الطائرة وسحبه من الطائرة، من قبل فريق الإنقاذ الذي هرعوا بالطفل من مكان الحطام إلى بر الأمان، ثم محاولة توفير الرعاية الطبية له من سيارة الإسعاف المتواجدة دون الإعلان عن حالته.

جدير بالذكر أن السلطات الكازاخستانية أعلنت أن الحادث لعطل في الطائرة وليس عملا إرهابيًا، كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة قتلي الحادث إلى 14 شخصا، وكانت الطائرة تقل 95 فرد، وفي اتجاهها إلي العاصمة نور سلطان وأنها فقدت اتزانها واخترقت سياج حرساني قبل أن تصطدم بمبني صغير.


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