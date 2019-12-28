  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. الزمالك يواجه زيسكو بدوري أبطال أفريقيا

شعبان عبد الرحيم

سعد الدين إبراهيم يكشف مفاجأة عن " شعبان عبد الرحيم"

اغلاق محل سوري يسب السعوديات

انهارت تجارته بالرياض.. سوري يسب السعوديات

حادث تصادم بالعين السخنة

بالصور.. مصرع وإصابة 38 في حادث تصادم بالعين السخنة

محمد صلاح

أديب لمهاجمى صلاح: "كدا عيب"

شرطة الكويت

الكويت.. الداخلية تتحرك بعد انتشار مقاطع خادشة للحياء

حكام مباريات الدوري الممتاز غدًا الأربعاء

السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

داعش يعدم 11 مسيحيا.

مروع.. داعش يعدم 11 مسيحيًا.. في هذه الدولة

علم السعودية

يهود يشاركون مسلمين فى غناء النشيد الوطني السعودي

منتجات على شكل " سجائر" للأطفال في دولة عربية

منتجات على شكل "سجائر" للأطفال فى دولة عربية

سعد الدين إبراهيم يكشف مفاجأة عن " شعبان عبد الرحيم"

آخر الأخبار

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار الطماطم

#

نفوق حصان شعبان عبد الرحيم حزنًا عليه

#

بيان ناري من سفارة إسرائيل حول وفاة شعبان عبد الرحيم

#

ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

سعد الدين ابراهيم

شعبان عبد الرحيم

مركز ابن خلدون

قال سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه كان قد وجه دعوة للفنان الشعبي الراحل "شعبان عبد الرحيم"، قبل وفاته.

وكتب إبراهيم من خلال مقال له نشرته المصري اليوم : " دعوت المطرب شعبان عبدالرحيم لرواق مركز ابن خلدون، ووافق من حيث المبدأ، وحددنا موعدا، لكن وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه، قبل تلبية الدعوة".

وتابع قائلا : " فرحم الله ذلك المطرب الذى عشقته الجماهير، من الخليج إلى المحيط".

وأوضح سعد الدين إبراهيم أن  شعبان عبدالرحيم كان قد هجاني فى إحدى أغانيه، التى أطلقها حينما علم بزيارة قمت بها لإسرائيل، عام 2018.

كما تحدث إبراهيم عن ظهور وذيوع نوع من الغناء الشعبى باللهجة العامية.

وأشار إلى  أن أهم هؤلاء المطربان أحمد عدوية، وشعبان عبدالرحيم، الذى رحل عن دُنيانا، فى 3 ديسمبر 2019، والذى قد أصبح مدرسة متميزة، سرعان ما حاكاها جيل كامل من مطربى الطبقات الدُنيا.

وأضاف أنه قد ساعد على شعبية شعبان عبدالرحيم بعض مَن كتبوا له أغانيه، وأهمهم الشاعر إسلام خليل، الذى انتقل به نقلة نوعية، بكتابة أغان تواكبت مع أهم الأحداث السياسية فى وقتها.

 كما أشار إبراهيم إلى أن ذيوع أغانى شعبان عبدالرحيم، أنه جزء لا يتجزأ من ظاهرة عالمية للأغانى والموسيقى التى أطلقوا عليها فى الغرب تعبير" راب".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤثر.. لحظة انتشال رضيع بعد تحطم الطائرة الكازاخية
» فنانة شهيرة تقتحم استوديو رامي رضوان .. لهذا السبب
» "رونالدو" يعلن عن تجربة جديدة له.. تعرف عليها
» أمطار غزيرة على ملعب مباراة الزمالك وزيسكو
» شاهد.. مفاجأة تامر حسنى لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
» مطربة أمريكية تسمى ابنتها على سورة بالقرآن
» وهبة: أتمنى استبدال لفظ مدنى بعلمانى من الدستور
» السودان.. رفع الدعم عن الوقود وزيادة المرتبات
» دفع صكوك الأضاحي للحجاج بمصر قبل السفر للسعودية
» وصلة رقص لـ شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل
» خبيرعالمى فى علاج العمود الفقرى بدون جراحة بمستشفى المعادى العسكرى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك