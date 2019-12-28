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"رونالدو" يعلن عن تجربة جديدة له.. تعرف عليها

الرياضة

رونالدو
رونالدو
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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن اللاعب الدولي البرتغالي كريتسيانو رونالدو عن تجربة جديدة يخوضها الفترة المقبلة وهي المشاركة في عالم التمثيل بفيلم سينمائي.

ولم يعلن رونالدو ما إذا كان تلقي عروضًا أم أنه استقر علي عمل معين، إلا أنه أشار خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي إلي أنه بالرغم من تقدم عمره ما زال يتمتع بلياقة تعود إلى اجتهاده والعمل الدءوب الذي يحرص عليه.

وأضاف أنه كرس 30% من حياته لكرة القدم، وأنه ليس هناك معجزات خاصة في قصة نجاحه وإنما مثابرته وجهده هم وراء تلك النتيجة التي وصل إليها.

 


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