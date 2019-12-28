» فنانة شهيرة تقتحم استوديو رامي رضوان .. لهذا السبب

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الكريسماس

دي إم سي

رامي رضوان

شيري عادل

اقتحمت شيري عادل استوديو الإعلامي رامي رضوان، وجلست في المكان المخصص له، لتقدم بعض الأخبار للجمهور، قبل أن تعود مجددًا لتطل كضيفة وتتحدث عن أبرز أعمالها الفنية.

وقالت "شيري" خلال حلولها ضيفة ببرنامج، "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، لرامي رضوان: "أنا لقيت نفسي فاضية قولت أدخل أغلس عليك، يمكن أبقى مذيعة بدالك".

وطلب "رضوان من الفنانة شيرى عادل، تقمص دور المذيعة، وقدمت جزءًا من الفقرة الإخبارية للحلقة. فيما تحدثت الفنانة عن مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التي أقيمت الأسبوع الجاري تحت شعار "قادرون باختلاف 2" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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