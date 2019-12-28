وزيرة الثقافة تشيد بـ فرقة رضا وتصفها بـ"رمز الإبداع"

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة استمرار دعم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص أوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض، وقالت إن فرقة رضا أحد سفراء الفنون المصرية، مشيرة إلى أنها رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الاستعراضية فى الشرق الأوسط وامتدت شهرتها إلى مختلف انحاء العالم .

وأضافت أن ذاكرة الإبداع المصري بها الكثير من العلامات الملهمة التى تعبر عن الهوية المصرية المتفردة حيث يعكس الاهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الإبداع فى تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

جاء ذلك وسط حشد جماهيرى ضخم شهد انطلاق احتفال وزارة الثقافة بفرقة رضا بمناسبة مرور 60 عاما على تكوينها وذلك على مسرح البالون وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة فى فيينا ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ومخرج الحفل، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة.

وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة 80 شخصية من رموز ومبدعو فرقة رضا على مر تاريخها منهم المؤسسون محمود رضا – اسم على رضا - فريدة فهمى - اسم الموسيقار على إسماعيل .

يشار أن الحفل هو الأول في سلسلة تمتد على مدار 15 يوما خاصة بهذه المناسبة تقام على مسرح البالون .