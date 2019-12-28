الكويت.. الداخلية تتحرك بعد انتشار مقاطع خادشة للحياء

28 ديسمبر 2019 - 12:54 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن وزارة الداخلية الكويتية، أصدرت بيانًا بعد نشر أحد الأشخاص صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية في بيانها، إن استدعت الشخص وتم تحريك دعوي قضائية ضده من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكدت في بيانها، أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.