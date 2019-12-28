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وهبة: أتمنى استبدال لفظ مدنى بعلمانى من الدستور

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قمر

جينفر جراوت

أكد الدكتور مراد وهبة الفيلسوف والمفكر الكبير، أن مستقبل الدولة المدنية مرهون بإنشاء تيار علماني، متمنيًا أن يحذف منه لفظ مدني ويستبدل بعلماني.

وأضاف وهبة خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة"صدى البلد"، أن الدستور ليس مقدسا وقابل للتغيير.

 وتابع: "من الناحية السياسية، لفظ مدني مشتق من المدينة التي هجر لها أهل القرى، حيث إنها تتميز عن القرى في وجود تجارة وقانون أما القرى بها زراعة بلا قانون لأن العادات هناك أقوى من القانون".

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