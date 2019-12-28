» دفع صكوك الأضاحي للحجاج بمصر قبل السفر للسعودية

28 ديسمبر 2019 - 11:40 ص

أكد الإعلامي محمد غانم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوقيع بروتوكول تعاون مع المملكة السعودية لتنظيم صكوك الأضحية.

وقال غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" عبر فضائية القاهرة والناس 2: "إنه لأول مرة يستطيع الحجاج المصريون دفع صكوك الأضحية فى مصر قبل السفر إلى السعودية".

وأضاف أن الحجاج المصريين يمكنهم دفع صك الأضحية قبل السفر إلى المملكة السعودية فى أحد المجازر المعتمدة.

وأوضح غانم ، أن قدرة المجازر في السعودية لا تتحمل أكثر من 3 ملايين حاج فى الموسم الواحد، وأن المملكة اعتمدت بعض المجازر فى عدة دول لذبح الأضاحي للحجاج التابعين لها ومنهم مصر".