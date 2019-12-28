» اعتقال طالب سعودي في الولايات المتحدة وكفالة 35 ألف دولار لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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صدى البلد

احمد مجدى

فؤاد المهندس

هالة حببتي

اعتقلت الشرطة الأمريكية طالبا سعوديا في ولاية أوهايو لاحتفاظه بصورة غير لائقة لفتاة قاصر على هاتفه المحمول.

يذكر أن والد الفتاة التي تبلغ 14 عاما تقدم ببلاغ إلى الشرطة الأمريكية يتهم فيها الطالب السعودي والذي يبلغ 19 عاما بالتغرير بابنته من خلال أحد مواقع التواصل والسفر من شيكاجو إلى أوهايو لمقابلتها.

جدير بالذكر أن الطالب اعترف بمعرفة الفتاة واحتفاظه بصورها على الهاتف، وأصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنه مقابل كفالة قدرها 35 ألف دولار حتى مثوله أمام المحكمة يناير المقبل.

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