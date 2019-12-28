» تعرف على موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي.. والقنوات الناقلة

يتلقى فريق الزمالك، نظيره زيسكو الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الثالثة عصرًا، اليوم السبت، على ملعب ليفي موناواسا ستاديوم، وستذاع على "bein sports HD 1".



ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمة في مجموعة يتصدرها مازيمبي بـ 6 نقاط.



وعلن باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي والتي جاءت كالتالي:



محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى



محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمود الونش – في خط الدفاع



طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي – في خط الوسط



مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.

